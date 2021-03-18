Медики объяснили, чем опасен кислый привкус во рту

Кислый привкус во рту может говорить о предстоящем сердечном приступе, пишет Express со ссылкой на британских медиков.

Эксперты назвали необычные симптомы сердечного приступа

Также его предвестником могут быть несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота или рвота, потливость без видимой причины, бессонница и усталость. Как отмечают ученые, симптомы могут сохраняться нескольких дней или возникать внезапно.

Ранее сообщалось, что чувство беспокойства или тревоги, которые большинство людей путают с панической атакой, также могу говорить о сердечном приступе.

Такие симптомы, которые могут быть признаком сердечного приступа, требуют неотложной помощи врачей.

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