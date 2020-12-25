Матвиенко призвала сенаторов бросить курить, чтобы накопить на Mercedes
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в Новом году курящим сенаторам стоит задуматься об отказе от вредной привычки, сообщает ТАСС.
В ходе обсуждения закона о единой минимальной цене на табачную продукцию председатель Совфеда посоветовала посчитать деньги которые можно сэкономить, если бросить курить.
«Можно на Mercedes накопить новый. Поэтому это хорошая мотивация для всех задуматься, может, в конце концов взять и бросить курить. Подумайте об этом в Новый год», - сказала Матвиенко.
Новые запреты для курильщиков начнут действовать в России с 1 января 2021 года. Курение будет запрещено в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях, кроме специальных зон, которые должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения». Кроме того, руководители организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения.
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