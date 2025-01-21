Первая пациентка с раком крови опробовала новый российский препарат

Первая больная раком крови в России прошла благополучно курс лечения новым препаратом отечественного производства «Утжефра» в ходе клинического исследования. Информацию об этом распространил Национальный медицинский исследовательский центр гематологии министерства здравоохранения РФ.

Исследования препарата стартовали в ноябре 2024 года. Лекарство предназначено для борьбы с онкологическими заболеваниями кровяной системы. Первой его стала принимать 59-летняя женщина – она получила по две дозы «Утжефра» 12 и 13 декабря, уточнили в Центре.

В дальнейшем у пациентки не было выявлено серьёзных осложнений. Зарегистрирован так называемый полный ответ на лечение, подтверждена безопасность данного лекарства. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего на сегодня в клиническом исследовании препарата задействованы 60 человек.

