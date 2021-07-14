Косметологи предупредили об ожогах из-за термальной воды

Термальную воду многие считают хорошим освежающим и увлажняющим средством, однако оба утверждения – опасные заблуждения, заявила косметолог Ольга Петрунина.

Так, по её словам, на солнцепёке пользоваться термальной водой вообще нельзя – солнечные лучи могут вызвать ожог, а в людных местах термальная вода притянет к коже пыль и грязь. Эффект увлажнения – тоже спорный, подчеркнула Петрунина.

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«По мере того, как термальная вода начинает испаряться, она как бы захватывает нашу собственную влагу. И в перспективе это может привести к обезвоживанию», - рассказала она в эфире «Радио 1».

В жару лучший способ увлажнить кожу – использовать лёгкий дневной увлажняющий крем с высоким уровнем защиты от солнца, добавила она.

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