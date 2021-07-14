Косметологи предупредили об ожогах из-за термальной воды
Термальную воду многие считают хорошим освежающим и увлажняющим средством, однако оба утверждения – опасные заблуждения, заявила косметолог Ольга Петрунина.
Так, по её словам, на солнцепёке пользоваться термальной водой вообще нельзя – солнечные лучи могут вызвать ожог, а в людных местах термальная вода притянет к коже пыль и грязь. Эффект увлажнения – тоже спорный, подчеркнула Петрунина.
«По мере того, как термальная вода начинает испаряться, она как бы захватывает нашу собственную влагу. И в перспективе это может привести к обезвоживанию», - рассказала она в эфире «Радио 1».
В жару лучший способ увлажнить кожу – использовать лёгкий дневной увлажняющий крем с высоким уровнем защиты от солнца, добавила она.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- В Белом доме рассказали о переговорах с Россией по стратегической стабильности
- В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире
- На Украине рассказали, как НАТО поможет стране «вернуть» Крым
- Компания S7 рассматривает возможность открытия перелетов в Чехию и Францию
- Мезенцев: Переговоры Путина и Лукашенко не следует трактовать как ответ на санкции
- Столичная прокуратура обжалует приговор блогеру Эдварду Билу
- Более 320 видов российского вооружения проверили в рамках операции в Сирии
- Полицейский погиб после падения с эстакады ТТК в Москве
- Microsoft представила облачную версию Windows
- В Минэкономразвития оценили потери российского экспорта от углеродного налога в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru