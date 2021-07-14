Кардиолог рассказал о полезной для здоровья дозе кофе
Кофе обладает полезными свойствами, но в день не стоит употреблять более трех чашек. Об этом в разговоре с «Москвой 24» рассказал сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог Владимир Хорошев.
При этом врач отметил, что даже ежедневное употребление напитка не навредит организму, если речь об умеренных дозах.
Хорошев подчеркнул, что кофе не только обладает тонизирующим свойством, но и благоприятно влияет на иммунную систему и способствует выведению патогенных клеток из организма.
Однако отказаться от кофе следует людям, перенесшим инфаркт или инсульт, также не стоит употреблять напиток при повышенном давлении.
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