Инфекционист заявил влиянии питания на антитела при вакцинации

Невыработка антител может быть связана с недостатком витаминов и микроэлементов. Такое мнение выразила врач-инфекционист Светлана Малиновская через пресс-службу Видновской районной клинической больницы.

По словам врача, если человек ест недостаточное количество белков, жиров, углеводов и микроэлементов, это может стать причиной слабого иммунного ответа на вакцинацию.

При этом принимать в пищу БАДы и витамины нельзя просто так. Для этого сначала нужно проконсультироваться с профильным врачом. По даннным Малиновской, если титр антител невысокий , не стоит волноваться и сразу ставить себе «клеймо». Для начала необходимо сбалансированность рацион, - передает «Радио 1».