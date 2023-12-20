Депздрав Москвы: В столице ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует сезону

По данным ведомства, число обращений жителей города за медицинской помощью полностью соответствует эпидемическому сезону.

«Количество вызовов врачей на дом не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида», — уточнили в департаменте.

В Депздраве также добавили, что существенного роста госпитализаций в столице нет.

Ранее в Москве заявили о замедлении роста заболеваемости ОРВИ и COVID, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

