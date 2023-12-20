Депздрав Москвы: В столице ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует сезону

В Москве нет эпидемии по гриппу и ОРВИ, заявили столичном департаменте здравоохранения в Telegram-канале.

Онищенко предупредил о росте заболеваемости гриппом с середины января

По данным ведомства, число обращений жителей города за медицинской помощью полностью соответствует эпидемическому сезону.

«Количество вызовов врачей на дом не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида», — уточнили в департаменте.

В Депздраве также добавили, что существенного роста госпитализаций в столице нет.

Ранее в Москве заявили о замедлении роста заболеваемости ОРВИ и COVID, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ОРВИГриппЭпидемияМосква

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