Инфекционист рассказал, чего не стоит делать до и после вакцинации от COVID-19
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, чего не следует делать до и после вакцинации от коронавируса. По словам специалиста, за сутки до прививки следует отказать от посещения сауны, употребления спиртных напитков, активных занятий спортом и фитнессом. Кроме того, не стоит купаться и посещать пляжи. За неделю до введения вакцины, по словам Евгения Тимакова, нужно максимально ограничить контакты и по возможности не посещать общественные места, сообщает «Радио 1».
Все перечисленные выше рекомендации, как отметил инфекционист, стоит соблюдать в течение трех дней и после вакцинации от COVID-19.
Между тем, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция стала в два раза быстрее поражать лёгкие пациентов. По его словам, в настоящее время поражение может возникать уже на третьи-четвёртые сутки, тогда как раньше это происходило на шестой-седьмой день после заражения. По этой причине, по словам Мурашко, начинать лечение от COVID-19 следует как можно раньше.
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