Инфекционист рассказал, чего не стоит делать до и после вакцинации от COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, чего не следует делать до и после вакцинации от коронавируса. По словам специалиста, за сутки до прививки следует отказать от посещения сауны, употребления спиртных напитков, активных занятий спортом и фитнессом. Кроме того, не стоит купаться и посещать пляжи. За неделю до введения вакцины, по словам Евгения Тимакова, нужно максимально ограничить контакты и по возможности не посещать общественные места, сообщает «Радио 1».

Все перечисленные выше рекомендации, как отметил инфекционист, стоит соблюдать в течение трех дней и после вакцинации от COVID-19.