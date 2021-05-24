Иммунолог рассказал, как подготовиться к вакцинированию в жару

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал об особенностях вакцинирования от коронавируса в жаркую погоду.

«Если по жаре человек «в мыле» пришёл делать прививку, это даже негигиенично, могут быть всякие осложнения, хотя бы потому что трудно будет обеззаразить само место укола. Поэтому надо спокойно прийти и «остыть». Думаю, что все прививочные пункты оснащены кондиционерами, так что достаточно минут пять отдохнуть – и всё будет в порядке. Стоять на жаре в очереди на прививку тоже не стоит», – сказал Жемчугов в эфире «Радио 1».

По его словам, выскакивать на жару сразу после прививки тоже не следует.

Жемчугов отметил, что вне зависимости от погоды, перед прививкой надо хорошо выспаться, а после нее не выходить из помещения в течение часа, поскольку именно в первый час после прививки проявляются побочные эффекты, такие как аллергия, озноб или повышение температуры.

