Голикова пообещала решить проблему дефицита онкопрепаратов
Нехватка 26 наименований препаратов для лечения онкологических больных фиксируется в последние месяцы в России. Это признала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она объявила о наращивании производства, а также о росте импортных закупок таких лекарств с будущего года.
Минпромторг, в частности, провёл переговоры с зарубежными производителями и поставщиками препаратов на эту тему. При этом Голикова пообещала усилить контроль за качеством поставляемых и выпускаемых лекарств.
Ранее проблему нехватки онкопрепаратов поднял Благотворительный фонд Константина Хабенского вместе с другими профильными организациями. В открытом письме на имя президента РФ Владимира Путина они попросили принять меры для исправления ситуации.
Некоторых наиболее востребованных препаратов, в частности, нет в больницах 13 субъектов федерации.
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