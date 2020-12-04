Голикова пообещала решить проблему дефицита онкопрепаратов

Нехватка 26 наименований препаратов для лечения онкологических больных фиксируется в последние месяцы в России. Это признала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она объявила о наращивании производства, а также о росте импортных закупок таких лекарств с будущего года.

Минпромторг, в частности, провёл переговоры с зарубежными производителями и поставщиками препаратов на эту тему. При этом Голикова пообещала усилить контроль за качеством поставляемых и выпускаемых лекарств.

Ранее проблему нехватки онкопрепаратов поднял Благотворительный фонд Константина Хабенского вместе с другими профильными организациями. В открытом письме на имя президента РФ Владимира Путина они попросили принять меры для исправления ситуации.

Некоторых наиболее востребованных препаратов, в частности, нет в больницах 13 субъектов федерации.

