Глава Минздрава заявил о снижении смертности от рака в 2020 году

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2020 году смертность от онкологических заболеваний в стране снизилась более чем на 1,5%, сообщает РИА Новости.

На внеочередном съезде онкологов и радиологов глава Минздрава также отметил, что несмотря на пандемию коронавируса ни одна койка для онкобольных не была перепрофлирована для пациентов с COVID-19.

Ранее Мурашко заявил, что гражданам, сделавшим прививку от коронавируса, в будущем понадобится ревакцинация, сообщает телеканал «МИР 24». По его словам, всё будет зависеть от формирования популяционного иммунитета.

