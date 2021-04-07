Глава Минздрава заявил о снижении смертности от рака в 2020 году

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2020 году смертность от онкологических заболеваний в стране снизилась более чем на 1,5%, сообщает РИА Новости.

На внеочередном съезде онкологов и радиологов глава Минздрава также отметил, что несмотря на пандемию коронавируса ни одна койка для онкобольных не была перепрофлирована для пациентов с COVID-19.

Ранее Мурашко заявил, что гражданам, сделавшим прививку от коронавируса, в будущем понадобится ревакцинация, сообщает телеканал «МИР 24». По его словам, всё будет зависеть от формирования популяционного иммунитета.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:СмертностьРакОнкологияМинздрав
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