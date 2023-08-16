Флагманский центр ГКБ имени С.П. Боткина оснастят современным оборудованием

До конца этого года будет введен в эксплуатацию флагманский центр с вертолетной площадкой на территории больницы им. Боткина. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство вышло на финишную прямую.

«Сейчас подходят к концу отделка помещений, установка медоборудования и пусконаладочные работы», - рассказал глава департамента.

Он уточнил, что комплекс оснастят более чем 6000 единиц современного оборудования, в том числе аппаратами МРТ, КТ, ангиографами и рентген-комплексами.

Флагманский центр Боткинской больницы станет одним из самых современных и высокотехнологичных в стране. На его территории разместятся девять разнопрофильных операционных, что позволит принимать до 200 экстренных пациентов в сутки, оказывая при этом практически все виды медпомощи.

В новом комплексе заработают диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация.

«Больницы для размещения флагманских центров выбирали таким образом, чтобы максимально сократить время поступления экстренных пациентов из любого района Москвы», - подчеркнул Загрутдинов.

Он также напомнил, что за предыдущие два года в САО построили 5 новых поликлиник.