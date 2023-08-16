Флагманский центр ГКБ имени С.П. Боткина оснастят современным оборудованием
До конца этого года будет введен в эксплуатацию флагманский центр с вертолетной площадкой на территории больницы им. Боткина. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, строительство вышло на финишную прямую.
«Сейчас подходят к концу отделка помещений, установка медоборудования и пусконаладочные работы», - рассказал глава департамента.
Он уточнил, что комплекс оснастят более чем 6000 единиц современного оборудования, в том числе аппаратами МРТ, КТ, ангиографами и рентген-комплексами.
Флагманский центр Боткинской больницы станет одним из самых современных и высокотехнологичных в стране. На его территории разместятся девять разнопрофильных операционных, что позволит принимать до 200 экстренных пациентов в сутки, оказывая при этом практически все виды медпомощи.
В новом комплексе заработают диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация.
«Больницы для размещения флагманских центров выбирали таким образом, чтобы максимально сократить время поступления экстренных пациентов из любого района Москвы», - подчеркнул Загрутдинов.
Он также напомнил, что за предыдущие два года в САО построили 5 новых поликлиник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru