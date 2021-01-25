Эксперт рассказал о вредных привычках жителей Подмосковья

Здоровый образ жизни становится модным трендом, и число больных с наркологическими расстройствами в Подмосковье снижается. Об этом рассказал главный нарколог Московской области Виталий Холдин в эфире «Радио 1».

Однако эксперт отметил, что многие молодые люди не отказываются от курения.

«Меняется способ доставки никотина, сейчас популярны электронные сигареты, но сама привычка не уходит», – рассказал Холдин.

Кроме того, нарколог сообщил, что в Подмосковье видна тенденция к снижению употребления алкоголя. По словам Холдина, после новогодних праздников не было наплыва наркологических пациентов, и их число снизилось по сравнению с прошлым годом.

Медик также рассказал, что риск развития наркологических расстройств тем выше, чем раньше человек впервые попробовал алкоголь. Как считает нарколог, для снижения риска в будущем родителям необходимо выстроить правильную модель поведения и не распивать спиртное за одним столом с детьми.

