Эксперт рассказал о вредных привычках жителей Подмосковья
Здоровый образ жизни становится модным трендом, и число больных с наркологическими расстройствами в Подмосковье снижается. Об этом рассказал главный нарколог Московской области Виталий Холдин в эфире «Радио 1».
Однако эксперт отметил, что многие молодые люди не отказываются от курения.
«Меняется способ доставки никотина, сейчас популярны электронные сигареты, но сама привычка не уходит», – рассказал Холдин.
Кроме того, нарколог сообщил, что в Подмосковье видна тенденция к снижению употребления алкоголя. По словам Холдина, после новогодних праздников не было наплыва наркологических пациентов, и их число снизилось по сравнению с прошлым годом.
Медик также рассказал, что риск развития наркологических расстройств тем выше, чем раньше человек впервые попробовал алкоголь. Как считает нарколог, для снижения риска в будущем родителям необходимо выстроить правильную модель поведения и не распивать спиртное за одним столом с детьми.
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