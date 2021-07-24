Эксперт рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим COVID-19
Прививку от коронавирусной инфекции можно сделать через три месяца после подозрения на перенесенное заболевание и через полгода при подтвержденном диагнозе. Об этом сообщил врач-вирусолог, педиатр Евгений Тимаков.
Вместе с тем медик подчеркнул, что человеку не стоит сразу вакцинироваться, если после COVID-19 не сформировались антитела.
«Как минимум три месяца должно пройти. Вообще по научным данным - полгода. Если заболевание протекало в клинической форме, были симптомы клинического заболевания, был подтвержден диагноз ковид, то прививка делается через полгода после перенесенной инфекции», — рассказал Тимаков в беседе с ТАСС.
Вирусолог уточнил, что прививку можно сделать, «если не сформировались антитела и мы не знаем, какая была болезнь, она была неподтвержденная».
Тимаков добавил, что нет понятия достаточного уровня антител для защиты от коронавируса: медики обращают внимание на срок давности заболевания.
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