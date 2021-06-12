Доктор Мясников рассказал, какие слезы сигнализируют об опасной болезни
Кровавые слезы являются признаком серьезных проблем со здоровьем, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, такой симптом может наблюдаться при «онкологии слезной железы».
Кроме того, Мясников рассказал, что кровавые слезы могут указывать на болезни печени.
«Когда больной с болезнью печени, нарушением свертываемости, плачет, потеет кровью, у него слезы красные», — объяснил врач в эфире телеканала «Россия 1».
Также, по словам медика, кровавые слезы могут быть симптомом эндометриоза — хронического заболевания женской репродуктивной системы, при котором ткани слизистой оболочки полости матки прорастают за ее пределы.
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