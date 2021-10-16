Доктор Мясников предупредил о камнеобразовании из-за синтетических витаминов
Прием синтетических витаминов может привести к образованию камней в организме. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Так медик прокомментировал слова гостя студии доктора медицинских наук Алексея Соболева, который рекомендовал принимать витамины в составе натуральных пищевых продуктов, так как синтетические элементы усваиваются в организме всего на десять процентов.
Мясников согласился с мнением коллеги, предупредив о проблемах со здоровьем из-за приема витаминов в виде таблеток.
«Более того, если принимаете витамин С вот так, он может у вас отложиться, усилить камнеобразование», — подчеркнул медик.
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