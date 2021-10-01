Доктор Мясников перечислил причины воспаления поджелудочной железы

Злоупотребление курением и алкоголем провоцирует воспаление поджелудочной железы. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Медик отметил, что спиртное вызывает острый панкреатит, а употребление 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю может стать причиной хронического воспаления, пишет РИА ФАН.

«Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они [пациенты] умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно», — рассказал Мясников.

Кроме того, врач сообщил, что курение вызывает хронический панкреатит, потенцируя алкоголь.

«Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции», — отметил медик.

По словам Мясникова, также на поджелудочную железу негативно влияют камни желчного пузыря, вирусные инфекции, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарств. Кроме того, причиной панкреатита может быть генетическая предрасположенность, отмечает телеканал «360».

