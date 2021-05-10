Доктор Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных пациентов
Пациентам с тяжелыми заболеваниями необходимо двигаться и не отказываться от физической активности. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников.
«Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Ему надо ходить!» — рассказал медик в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников пояснил, что для измерения активности больного существует специальная шкала: пациент отвечает на вопросы, а медики по результатам анкеты дают свой прогноз по его состоянию в ближайшее время.
Врач подчеркнул, что движение очень важно даже для прикованных к постели больных, и такие пациенты должны выполнять упражнения в кровати, сообщает Ura.ru.
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