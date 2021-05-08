Диетолог рассказала, как сбросить «зимние» килограммы
Быстрая ходьба со скоростью 5-7 километров в час поможет избавиться от лишних килограммов, накопленных зимой из-за низкой физической активности. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог, телеведущая Арина Скоромная.
При этом прогулки должны быть ежедневными и длиться не менее 20 минут.
«Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы», — объяснила Скоромная в эфире радио Sputnik.
Эксперт посоветовала выбирать правильную обувь для прогулок, чтобы избежать проблем со стопами. Лучше всего для ходьбы подойдет обувь для пробежек, в которой есть амортизация и положение стопы правильное. При наличии каких-либо проблем с ногами стоит использовать ортопедические стельки.
Кроме того, диетолог подчеркнула, что для прогулок важно выбрать правильное место. Полезнее всего будут тренировки на природе, так как в городе из-за загрязненного воздуха могут усугубиться проблемы с сердечно-сосудистой системой и легкими.
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