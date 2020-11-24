Диетолог рассказал, какие фрукты выставить на новогодний стол

К новогоднему столу лучше всего подойдут яблоки, говорит гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

Она рассказала, что в них мало углеводов и много витаминов и микроэлементов. Лучше всего брать российские сорта вроде антоновки. Цитрусовые тоже хороши, хотя витамина С в них меньше, чем в яблоках.

При этом грейпфрут и соки из него мешают усвоению ряда лекарств, а многие экзотические фрукты лучше попробовать до того, как вы садите за новогодний стол, ибо возможны аллергические реакции, добавила собеседница «Радио 1».

В банане много сахара и крахмала, то есть он очень калориен, а виноград с вином может вызвать аллергию, предупреждает диетолог.



