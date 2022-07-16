Диетолог раскрыла пользу молочных продуктов
Молочные продукты необходимо употреблять в соответствующее время, чтобы получить пользу рассказала Газете.ru врач-диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева.
Так, она не рекомендовала есть их натощак или при повышенной кислотности желудка, потому что вырабатывающийся желудочный сок будет только раздражать желудок. Речь идет о кефире, твороге, сметане, ряженке, простокваше и йогурте.
К некомфортному состоянию молочные продукты в рационе приведут людей с непереносимостью лактозы.
«Это явление встречается у взрослых достаточно часто. Эволюция распорядилась так, что цельное молоко, как правило, перестает усваиваться у взрослых. Попробуйте выпить стакан молока. Если после этого появляется вздутие или метеоризм, велика вероятность, что у вас лактозная недостаточность», — рассказала Королева.
Диетолог рекомендовала в таком случае сократить прием молочных продуктов или полностью заменить их на безлактозные аналоги.
Ранее врач-диетолога, основателя одной из столичных клиник Лидия Ионова рассказала НСН, как часто и в каком количестве стоит употреблять кефир.
«Кефир подходит для питания здоровых людей, но, если пить его в большом количестве, то можно получить избыток насыщенных жиров. Молочный жир, находящийся в составе продукта, как раз относится к этому типу. Два выпитых стакана кефира – это 6 граммов жиров. А день человеку требуется около 15 граммов. Поэтому для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей долей жирности», - отметила специалист.
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