Диетолог раскрыла пользу молочных продуктов

Так, она не рекомендовала есть их натощак или при повышенной кислотности желудка, потому что вырабатывающийся желудочный сок будет только раздражать желудок. Речь идет о кефире, твороге, сметане, ряженке, простокваше и йогурте.

К некомфортному состоянию молочные продукты в рационе приведут людей с непереносимостью лактозы.

«Это явление встречается у взрослых достаточно часто. Эволюция распорядилась так, что цельное молоко, как правило, перестает усваиваться у взрослых. Попробуйте выпить стакан молока. Если после этого появляется вздутие или метеоризм, велика вероятность, что у вас лактозная недостаточность», — рассказала Королева.

Диетолог рекомендовала в таком случае сократить прием молочных продуктов или полностью заменить их на безлактозные аналоги.

Ранее врач-диетолога, основателя одной из столичных клиник Лидия Ионова рассказала НСН, как часто и в каком количестве стоит употреблять кефир.

«Кефир подходит для питания здоровых людей, но, если пить его в большом количестве, то можно получить избыток насыщенных жиров. Молочный жир, находящийся в составе продукта, как раз относится к этому типу. Два выпитых стакана кефира – это 6 граммов жиров. А день человеку требуется около 15 граммов. Поэтому для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей долей жирности», - отметила специалист.

