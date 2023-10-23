Диетолог заявила, что сладости и копченая колбаса вызывают привыкание
Диетолог Елена Соломатина заявила, что высокоэнергетическая еда вызывает у человека привыкание, сообщает NEWS.ru.
По её словам, это связано с тем, что соль, глюконат натрия, крахмал и сахар стимулируют гормоны удовольствия. Она уточнила, что речь идёт о сладкой газировке, чипсах и фастфуде, а также кондитерских изделиях и копчёной колбасе.
«Газировка раздражает стенки желудка, всё попадает в кровь и моментально даёт человеку энергию. То же самое с чипсами, фастфудом, кондитерскими изделиями, копчёной колбасой с жирами и солёностями», — отметила эксперт.
Соломатина добавила, что лёгкую эйфорию вызывают и некоторые натуральные продукты, например сыр и красное вино.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звёздный диетолог Маргарита Королева рассказала «Радиоточке НСН», что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru