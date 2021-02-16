Диетолог назвала полезные заменители колбасы и сосисок

Эксперты советуют отказаться от колбасы и сосисок всем, кто заботится о своём здоровье. Данный вид пищи можно отнести к фастфуду, поскольку в ней содержится очень много вкусовых добавок, химических веществ. Все эти ингредиенты повышают риск заболевания раком кишечника, предупреждают специалисты.

Тренер по питанию, диетолог-консультант Ольга Капийчук рассказала в эфире «Радио 1», чем можно заменить в своё рационе колбасу и сосиски. В первую очередь она рекомендует делать пасту из рыбных консервов – смешать с ними варёное яйцо.

Также колбасу можно заменить растительными продуктами, такими как: соя, чечевица, фасоль, горох, нут, которые могут стать источником белка. Кроме того по цене такая паста положительно отразится на кошельке потребителя, замечает Капийчук. Утром она рекомендует для разнообразия приготовить фалафель —котлеты из нута.

Ещё один полезный продукт – авокадо. Пасту из спелого плода можно намазать на хлеб и посолить. Авокадо является прекрасным источником полезных омега-3 кислот. На крайний случай диетолог призывает делать колбасу самостоятельно, либо заменять её куриными рулетиками.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПродуктыДиетаКолбаса
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