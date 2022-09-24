Дерматолог рассказала о правильном уходе за кожей осенью

Врач-дерматолог Зоя Константинова заявила, что осенью нужен особый уход за кожей, сообщает «Газета.Ru».

«При отсутствии загара можно в осеннее время сделать несколько поверхностных пилингов или обратиться к косметологу за более активными процедурами», - сказала Константинова.

Врач советует осенью не пользоваться тониками и лосьонами на спиртовой основе, чтобы не разрушать гидролипидный баланс кожи. В частности, лучше применять неспиртовые косметические средства.

Если кожа становится сухой из-за перепада температур, то лучше всего отказаться от увлажняющего крема.

«Стоит заменить его на питательную сыворотку, которая наполнит кожу влагой», - отметила Константинова.

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