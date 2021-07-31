Дерматолог предупредил об опасности тренда «солнечных татуировок»

Новый тренд на «солнечные татуировки», сделанные во время загара при помощи трафарета, сомнителен и опасен. Об этом рассказал дерматолог, косметолог Станислав Арканников в интервью радио Sputnik.

Как отметил специалист, для максимально выразительного рисунка люди загорают в особенно опасное время — в середине дня — и подвергают себя риску развития онкологического заболевания.

«Безопасное время для загара — до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера», — объяснил Арканников.

Дерматолог добавил, что из-за истончения озонового слоя увеличивается солнечная активность, при этом еще около пятидесяти лет назад загар не представлял такой серьезной опасности.

«Поэтому сейчас нужно загорать с умом. И тем более, не следовать всяким сомнительным трендам вроде "солнечных татуировок"», — заключил специалист.

