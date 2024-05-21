Более 103 тысяч россиян с начала года обратились к врачам с укусами клещей

Свыше 103 тысяч человек обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей с начала текущего года. Такую обновлённую статистику обнародовал Роспотребнадзор. Больше всего таких случаев зафиксировано в девяти регионах, в частности, в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской областях.

На сегодня вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита в России прошли более 2,7 миллиона человек. Всего привить предполагается около четырёх миллионов граждан.

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Ярославская, Тверская, Московская и Костромская области считаются эндемичными по клещевому энцефалиту. Врач-эпидемиолог призвал быть внимательнее на данных территориях.

