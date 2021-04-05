Андрей Бочкарёв: «исцеляющие сады» появятся в медкластере «Сколково» в 2022 году

Проекта благоустройства «Исцеляющие сады» на территории международного медицинского кластера (ММК) в Сколково завершится в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По словам заммэра, это рекреационное пространство, призванное активировать органы чувств человека, снижать стресс и улучшать общее психическое состояние людей.

Парковая зона при этом не будет пересекаться с транспортными потоками, сады будут связаны между собой и с Мещерским лесом. Сейчас идет создание первой очереди благоустройства. До конца июля появится «Лес с ручьем» и «Овальная площадь». В первой парковой зоне можно будет ощутить связь с природой, во второй появиться зона для общения посетителей и пациентов.

Международный медицинский кластер (ММК) на территории ИЦ «Сколково» призван повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг в России. Целью ММК является привлечение в Россию лучших медицинских и образовательных практик из стран Организации экономического сотрудничества и развития, разработка новых медицинских технологий и лекарственных препаратов и развитие научных исследований. В результате на территории кластера появятся 10 – 15 медицинских учреждений на 300 тысяч пациентов в год.

