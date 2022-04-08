Анастасия Ракова сообщила о сохранении доступности прививок по региональному календарю

Власти российской столицы по-прежнему в полном объеме обеспечивают всех детей профилактическими прививками. В этом заверила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Причём, по её словам, город предоставляет дополнительные прививки к обозначенным в национальном календаре.

Речь идёт о вакцинации от вируса папилломы человека, менингококковой и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и ветряной оспы. Они включенны в региональный календарь профилактических прививок. Причём данная вакцинация - полностью добровольная.

Как подчеркнула Ракова, прививка - самый эффективный способ профилактики инфекций. Для удобства родителей в электронной медицинской карте детей теперь индивидуально по каждому ребенку показано, какие еще прививки ему положены по возрасту.

С февраля родители также получили доступ к персонализированному региональному календарю профилактических прививок. Это удобная интерактивная таблица с цветовыми подсказками о необходимости вакцинации.

