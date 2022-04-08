Анастасия Ракова сообщила о сохранении доступности прививок по региональному календарю
Власти российской столицы по-прежнему в полном объеме обеспечивают всех детей профилактическими прививками. В этом заверила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Причём, по её словам, город предоставляет дополнительные прививки к обозначенным в национальном календаре.
Речь идёт о вакцинации от вируса папилломы человека, менингококковой и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и ветряной оспы. Они включенны в региональный календарь профилактических прививок. Причём данная вакцинация - полностью добровольная.
Как подчеркнула Ракова, прививка - самый эффективный способ профилактики инфекций. Для удобства родителей в электронной медицинской карте детей теперь индивидуально по каждому ребенку показано, какие еще прививки ему положены по возрасту.
С февраля родители также получили доступ к персонализированному региональному календарю профилактических прививок. Это удобная интерактивная таблица с цветовыми подсказками о необходимости вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- В МВД запланировали взять отпечатки пальцев у нескольких миллионов граждан ЕАЭС
- Центробанк снизил ключевую ставку до 17%
- В Ялте задержан хакер, причастный к атакам на информационные ресурсы РФ
- Медведев посетил церемонию прощания с Жириновским
- Задержан подозреваемый в нападении на главреда «Новой газеты» Муратова
- В ДНР сообщили об ударе украинских военных «Точкой-У» по Краматорску
- Анастасия Ракова сообщила о сохранении доступности прививок по региональному календарю
- ФАС проведет антикартельную проверку компании «Мираторг»
- В Омской области задержали мужчину за развращение пятерых детей
- Росгвардия уничтожила украинские артиллерийские орудия под Харьковом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru