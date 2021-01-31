Американские врачи рассказали о продляющем жизнь напитке

По их мнению, лимон усиливает пользу питья.

В лимонном соке содержатся витамин С, пектин и лимонен, биофлавоноиды, кальций и магний. Эти вещества способствуют укреплению иммунитета и, как следствие, способны влиять на продолжительность жизни, отмечает RT.

Чай с лимоном помогает укрепить сердце и почки.

Ранее стало известно о целебных свойствах чая с имбирём. Он помогает снизить риск возникновения онкологических заболеваний, а также понизить уровень холестерина и облегчить боль в суставах.



