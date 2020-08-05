МЧС России направит в Бейрут пять самолетов с врачами и медоборудованием

В столице Ливана погибло свыше 100 человек после взрыва на складе в порту.

МЧС России направит в ливанский Бейрут пять самолетов с врачами и медоборудованием для оказания помощи пострадавшим от взрыва, пишет ТАСС.

В числе отправленного оборудования - мобильный госпиталь и лаборатория по выявлению коронавирусной инфекции. Врачей и специалистов снабдят спецкостюмами и средствами защиты от коронавируса.

Мощный взрыв в порту Бейрута стал причиной смерти более 100 человек. Он произошел 4 aвгустa, отмечает телеканал 360. В порту сдетонaровaли порядкa 2,7 тысячи тонн конфисковaнной aммиaчной селитры, которую шесть лет хрaнили нa склaде. Из-зa взрывa обрушились многие здaния, a нa улицaх оргaнизовaли полевые госпитaли для пострaдaвших. Прaвительство Ливана объявило трехдневный трaур по жертвaм трaгедии, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: twitter.com/nktpnd
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьМЧС РФВзрывЛиван
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры