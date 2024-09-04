Житель Курска стал фигурантом дела за помощь «Азову»
Житель Курска, 45-летний Виталий Ревин, оказался под следствием по обвинению в содействии террористической деятельности после передачи зенитного прожектора полку «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным силовиков, Ревин признался, что связался с представителем полка «Азов» и предложил свой собственноручно изготовленный зенитный прожектор. Он отправил его из Курска в Киев через Литву. После того как прожектор протестировали, полк сообщил Ревину, что он показал хорошие результаты и что им потребуется больше таких устройств для борьбы с российскими беспилотниками.
Кроме прожекторов, Ревин предоставил полку техническую документацию и консультировал по их сборке, закупая комплектующие из Китая на собственные средства. По его словам, прожекторы использовались не только «азовцами», но и военнослужащими ВСУ.
Ревин признал, что был осведомлен о том, что полк «Азов» считается террористической организацией в России и что его действия могут привести к уголовному преследованию, передает «Радиоточка НСН».
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