Украина
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Зеленский вынесет вопрос о формате переговоров с Россией на референдум
21 мая22:16
Владимир Зеленский планирует вынести вопрос о формате проведения переговоров с Российской Федерацией на общенациональный референдум, заявил назначенный сегодня глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Он уточнил, что речь идет о «вопросе о достижении мирных договоренностей», пишет «Комсомольская правда».
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ФОТО: Кадр из трансляции
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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