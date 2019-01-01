Зеленский вынесет вопрос о формате переговоров с Россией на референдум

Владимир Зеленский планирует вынести вопрос о формате проведения переговоров с Российской Федерацией на общенациональный референдум, заявил назначенный сегодня глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Он уточнил, что речь идет о «вопросе о достижении мирных договоренностей», пишет «Комсомольская правда».

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