Украина
Президент Украины в ходе переговоров поблагодарил Париж за последовательную поддержку суверенитета, передает ТАСС.
Зеленский в ближайшее время посетит Францию
31 мая21:30
Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению Эмманюэля Макрона в ближайшее время совершит рабочий визит во Францию.
Это решение было озвучено после встречи Зеленского с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Президент Украины в ходе переговоров поблагодарил Париж за последовательную поддержку суверенитета, передает ТАСС.
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ФОТО: Кадр из трансляции
ТЕГИ:Владимир Зеленский