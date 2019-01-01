Зеленский в ближайшее время посетит Францию

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению Эмманюэля Макрона в ближайшее время совершит рабочий визит во Францию.

Это решение было озвучено после встречи Зеленского с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.