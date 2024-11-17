Зеленский: Украина испытывает четыре вида собственных ракет

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил «Украинскому радио», что Киев испытывает четыре вида ракет собственного производства.

Глава государства не привел подробностей данных испытаний. Президент при этом признал, что в производстве систем радиоэлектронной борьбы у Украины пока нет значительных результатов.

Ранее стало известно, что украинские войска применяют «роботов-убийц» с технологией «компьютерного зрения», которых разработала американская компания Auterion, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РакетыУкраинаВладимир Зеленский

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