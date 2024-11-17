Зеленский: Украина испытывает четыре вида собственных ракет
17 ноября 202405:02
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил «Украинскому радио», что Киев испытывает четыре вида ракет собственного производства.
Глава государства не привел подробностей данных испытаний. Президент при этом признал, что в производстве систем радиоэлектронной борьбы у Украины пока нет значительных результатов.
Ранее стало известно, что украинские войска применяют «роботов-убийц» с технологией «компьютерного зрения», которых разработала американская компания Auterion, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кулеба: Украину ждет коллапс, в случае подписания невыгодного соглашения
- Депутат Бундестага: Шольц позвонил Путину из-за победы Трампа на выборах в США
- Зеленский: Украина испытывает четыре вида собственных ракет
- Лидеры G7 заявили о приверженности нанесению ущерба Москве через санкции
- «Хезболла» атаковала военные базы Израиля в районе Хайфы
- Слуцкий: Зеленскому нужны новые жертвы для столкновения Запада с РФ
- СМИ: Выходец из России может стать спецпосланником Трампа по Украине
- СМИ: ВСУ применяют «роботов-убийц» с «компьютерным зрением»
- Шольц: Разговор с Путиным - единственный способ узнать его позицию
- Специалисты Роспотребнадзора проверяют консервы с червями в магазинах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru