Зеленский стал Верховным главнокомандующим
Владимир Зеленский подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Об этом свидетельствует документ за номером 300, опубликованный на сайте президента.
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Теперь Владимир Зеленский будет назначать на должности высшее командование армии, иных воинских формирований, вносить в Верховную Раду представления о назначении на должность министра обороны, возглавлять Совет национальной безопасности и обороны, передает ТАСС.
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