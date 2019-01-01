Украина

Зеленский считает, что Украина ведет «две войны»

30 мая21:12

Владимир Зеленский на встрече с американском сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны» - «войну с Россией и войну с коррупцией внутри страны».

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Также украинский президент отметил, что решение распустить парламент было принято в связи с тем, что он плохо работал и мог замедлить формирование Кабинета министров, сообщает РИА «Новости».

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ФОТО: РИА Новости
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