Украина
Также украинский президент отметил, что решение распустить парламент было принято в связи с тем, что он плохо работал и мог замедлить формирование Кабинета министров, сообщает РИА «Новости».
Зеленский считает, что Украина ведет «две войны»
30 мая21:12
Владимир Зеленский на встрече с американском сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны» - «войну с Россией и войну с коррупцией внутри страны».
Также украинский президент отметил, что решение распустить парламент было принято в связи с тем, что он плохо работал и мог замедлить формирование Кабинета министров, сообщает РИА «Новости».
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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