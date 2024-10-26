Зеленский разрешил иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранным гражданам занимать офицерские должности в вооруженных силах страны. Документ размещен на сайте украинского парламента.
Ранее иностранцы и лица без гражданства могли занимать только должности рядового и сержантского состава.
Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егора Чернева, теперь офицерские должности смогут занять граждане союзных Украине государств. Они не должны являться действующими военнослужащими в своих странах.
Ранее Министерство обороны Украины опровергло сообщения СМИ о том, что Запад давит на Киев и требует снижения призывного возраста, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru