Зеленский разрешил иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранным гражданам занимать офицерские должности в вооруженных силах страны. Документ размещен на сайте украинского парламента.

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Ранее иностранцы и лица без гражданства могли занимать только должности рядового и сержантского состава.

Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егора Чернева, теперь офицерские должности смогут занять граждане союзных Украине государств. Они не должны являться действующими военнослужащими в своих странах.

Ранее Министерство обороны Украины опровергло сообщения СМИ о том, что Запад давит на Киев и требует снижения призывного возраста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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