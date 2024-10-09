Зеленский раскрыл ключевой пункт «плана победы» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» озвучил ключевой пункт своего «плана победы», которым является приглашение Украины в НАТО.

Зеленский подчеркнул, что подтверждение готовности Украины к вступлению в НАТО станет «серьезным ударом по геополитическим амбициям Владимира Путина». Он считает, что это приблизит мир в регионе и станет решающим фактором в противостоянии с Россией.

Зеленский намерен усовершенствовать «план победы» и сделает его публичным

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы» из пяти ключевых пунктов, который был предложен США.

Как пояснял Зеленский, четыре из них касаются неотложных задач для Украины, которые необходимы в текущий момент, а пятый станет актуальным уже после завершения военных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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