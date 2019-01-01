Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Кандидат на пост президента Украины Владиммир Зеленский проголосовал на выборах главы государства.

Как сообщает РБК, Зеленский вместе со своей женой решил проголосовать на участке, расположенном на проспекте героев Сталинграда в Киеве.

На вопрос журналистов о том, удалось ли ему поспать в предвыборную ночь, кандидат в президенты ответил «мало».

Напомним, голосование будет идти до 20:00. Вторым кандидатом на пост президента украины является Пётр Порошенко.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН объяснил, почему у Пётра Порошенко не было шансов на победу в предвыборных дебатах.

