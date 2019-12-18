Зеленский продлил особый статус Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до начала 2021 года особого порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Ранее сегодня украинский лидер предложил исключить из конституции упоминание о «специальном статусе» Севастополя. Зеленский внёс проект соответствующего закона в парламент.

Комментируя РИА ФАН эту законодательную инициативу Зеленского член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что муссирование в таком контексте темы Крыма и Севастополя абсолютно бессмысленно и делается только ради пиара.

