Владимир Зеленский признался, что иногда жалеет о завершении карьеры шоумена и об уходе с телевидения. Однако при этом он подчеркнул, что принял верное решение, когда «пошел в президенты». Об этом украинский лидер заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет «ФедералПресс».

Также президент Украины отметил, что сейчас, по его мнению, он приносит куда больше пользы. Так, Зеленский отметил, что после обмена пленными с Донбассом он понимает, что «день прожит правильно», подчёркивает телеканал 360.

Ранее НСН писала, что Владимир Зеленский заявил о желании в октябре 2020 года провести выборы в стране, включая территорию Крыма. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию выступления украинского лидера вел телеканал «112 Украина».

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», —заявил Зеленский.

