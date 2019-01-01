Зеленский причислил красивых женщин к главным брендам Украины

Владимир Зеленский назвал главные бренды Украины. Как отмечает РИА Новости, по словам главы государства, к ним можно отнести не только сельское хозяйство, металлургию и угольную промышленность, но и красивых людей, особенно женщин. Об этом Зеленский заявил во время визита в Париж.

Находясь во французской столице, президент Украины также рассказал о развитии в стране IT-отрасли. Зеленский подчеркнул, что в стране сейчас около 150 тысяч айтишников и стартаперов, и, по его словам, Украина продолжит «развиваться в этом направлении».