Зеленский причислил красивых женщин к главным брендам Украины
Владимир Зеленский назвал главные бренды Украины. Как отмечает РИА Новости, по словам главы государства, к ним можно отнести не только сельское хозяйство, металлургию и угольную промышленность, но и красивых людей, особенно женщин. Об этом Зеленский заявил во время визита в Париж.
Находясь во французской столице, президент Украины также рассказал о развитии в стране IT-отрасли. Зеленский подчеркнул, что в стране сейчас около 150 тысяч айтишников и стартаперов, и, по его словам, Украина продолжит «развиваться в этом направлении».
Напомним, в конце мая Владимир Зеленский перечислил несколько главных особенностей Киева. Среди них он назвал цветущие липы и каштаны, шум проспекта Победы, а также запах шаурмы. К слову, новый президент Украины порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к народу.
Свои слова политик подкрепил фото в социальной сети Instagram. Селфи он сопроводил текстом о том, что «шаурма может быть решением, когда у тебя напряженный график».
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