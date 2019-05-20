Зеленский позвал украинцев домой

Президент Украины Владимир Зеленский, официально вступивший в понедельник в должность, впервые обратился к народу. По его словам, в мире проживают около 65 миллионов украинцев. Обратившись к ним, он призвал их вернуться на родину, чтобы вместе «строить новую Украину». Зеленский пообещал всем им предоставить гражданство, пишет «Газета.ру».

«Я обращаюсь ко всем украинцам на планете — вы нам нужны… Вы должны ездить в Украину не в гости, а домой... Украина не в паспорте, а Украина — в сердце», — сказал Зеленский.

Трансляцию инаугурации ведет телеканал «112 Украина».

