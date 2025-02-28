Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришел к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта. Это заявление последовало после напряженной встречи между Трампом и Зеленским в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что по итогам общения он пришел к выводу, что Зеленский считает участие США в переговорах важным преимуществом для Украины, что, по его мнению, мешает поиску мира. Он также осудил поведение Зеленского на встрече, назвав его проявлением «неуважения».