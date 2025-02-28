Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришел к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта. Это заявление последовало после напряженной встречи между Трампом и Зеленским в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что по итогам общения он пришел к выводу, что Зеленский считает участие США в переговорах важным преимуществом для Украины, что, по его мнению, мешает поиску мира. Он также осудил поведение Зеленского на встрече, назвав его проявлением «неуважения».
Трамп подчеркнул, что Украина должна признать свою уязвимость в переговорах и проявить готовность к компромиссам для достижения мира. Трамп также отметил, что без компромиссов невозможно заключить ни одно соглашение.
«Он сможет вернуться, когда будет готов к миру», — добавил Трамп.
Зеленский, в свою очередь, подчеркнул важность продолжения поддержки США в противостоянии России и выразил обеспокоенность по поводу возможных уступок, которые могут поставить под угрозу суверенитет Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru