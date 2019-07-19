Зеленский подвинул министра обороны Украины

Пользователи Сети отреагировали на эпизод с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Степаном Полтораком, который попал на видео.

В ролике, снятом в ходе презентации жилищных модулей для военнослужащих ВСУ, лидер Украины сделал резкий жест рукой, обращенный к главе украинского Минобороны. Пользователи предположили, что Владимир Зеленский хотел, чтобы Степан Полторак отступил на пару шагов назад. Однако, жест выглядел агрессивным, отмечает РЕН ТВ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник пояснил в эфире НСН, почему считает Зеленского главным шоуменом украинской политики.