Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Украины
Генпрокурор Украины Андрей Костин уволен со своего поста, соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. Документ размещен на сайте главы государства.
«Уволить Костина... с должности генерального прокурора», — говорится в указе.
Ранее Костин подал в отставку, напоминает RT. Генпрокурор решил покинуть пост на фоне скандала с поддельными свидетельствами об инвалидности прокуроров ряда областей Украины и некоторых их подчиненных. Чиновники оформили фальшивые справки, которые позволяют избежать мобилизации, кроме того, они получали повышенные пенсии за выслугу лет.
Верховная рада 29 октября дала согласие на увольнение генпрокурора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru