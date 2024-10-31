Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Украины

Генпрокурор Украины Андрей Костин уволен со своего поста, соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. Документ размещен на сайте главы государства.

«Уволить Костина... с должности генерального прокурора», — говорится в указе.

Ранее Костин подал в отставку, напоминает RT. Генпрокурор решил покинуть пост на фоне скандала с поддельными свидетельствами об инвалидности прокуроров ряда областей Украины и некоторых их подчиненных. Чиновники оформили фальшивые справки, которые позволяют избежать мобилизации, кроме того, они получали повышенные пенсии за выслугу лет.

Верховная рада 29 октября дала согласие на увольнение генпрокурора.

