Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли и недвижимости у границы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», предполагающее принудительное отчуждение расположенных на расстоянии до 50 м от границы земельных участков и объектов недвижимости. Указ главы государства опубликован пресс-службой офиса Зеленского.

В документе отмечается, что в случае отсутствия согласия с владельцами «земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов недвижимого имущества (или его частей), находящихся в собственности юридических и физических лиц и находящихся в пределах земельных участков шириной 30-50 м вдоль линии государственной границы» по их выкупу, возможно принятие мер по принудительному отчуждению для дальнейшей передачи имущества «в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины».

Правительству и местным органам власти необходимо провести инвентаризацию таких участков и определить их владельцев, кадастровые номера, целевое назначение и формы собственности, отмечает РИА ФАН. На выяснение всех необходимых сведений отведено шесть месяцев, сообщает Ura.ru.

