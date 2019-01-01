Зеленский подписал первый закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон, он касается отпуска усыновителей. Как отмечает RT, документ был принят 30 мая. Согласно ему, работникам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот или детей без родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск на 56 дней. При этом, в него входят праздничные и нерабочие дни.
Закон вступит в силу в пятницу, 21 июня.
Между тем, ранее сегодня НСН писала, что на Украине считают, что рабочая поездка Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной. Такой позиции придерживается руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. Об этом он сообщил в эфире NewsOne. Он отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон дали ясно понять теперь, что планируют сотрудничать с Россией, пишет RT.
Напомним, 17 и 18 июня глава государства совершил официальные визиты во Францию и Германию. В частности, в ходе этой поездки Владимир Зеленский обсудил с первыми лицами работу нормандского формата.
Между тем, ранее бывший президент Украины Петр Порошенко допустил отказ Киева от Крыма. Как отмечает Ura.ru, это может произойти в случае завершения конфликта на юго-востоке Украины. При этом, по словам экс-президента, если полуостров вернется в состав Украины, новое руководство страны потеряет власть.
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