Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон, он касается отпуска усыновителей. Как отмечает RT, документ был принят 30 мая. Согласно ему, работникам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот или детей без родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск на 56 дней. При этом, в него входят праздничные и нерабочие дни.

Закон вступит в силу в пятницу, 21 июня.

Между тем, ранее сегодня НСН писала, что на Украине считают, что рабочая поездка Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной. Такой позиции придерживается руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. Об этом он сообщил в эфире NewsOne. Он отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон дали ясно понять теперь, что планируют сотрудничать с Россией, пишет RT.

Напомним, 17 и 18 июня глава государства совершил официальные визиты во Францию и Германию. В частности, в ходе этой поездки Владимир Зеленский обсудил с первыми лицами работу нормандского формата.

Между тем, ранее бывший президент Украины Петр Порошенко допустил отказ Киева от Крыма. Как отмечает Ura.ru, это может произойти в случае завершения конфликта на юго-востоке Украины. При этом, по словам экс-президента, если полуостров вернется в состав Украины, новое руководство страны потеряет власть.

