Зеленский отстранил Бессмертного от переговоров по Донбассу

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный исключён из переговоров. Это следует из указа главы государства Владимира Зеленского, опубликованного на официальном сайте главы Украины.

Отметим, что о своём смещении с поста Бессмертный узнал, по его словам, из сообщений СМИ. Об этом он написал в Facebook.

«Стиль работы офиса президента Украины: из СМИ узнал о назначении и об освобождении от трёхсторонней контактной группы в Минске», — написал экс-представитель страны в соцсети.