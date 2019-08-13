Зеленский отстранил Бессмертного от переговоров по Донбассу
Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный исключён из переговоров. Это следует из указа главы государства Владимира Зеленского, опубликованного на официальном сайте главы Украины.
Отметим, что о своём смещении с поста Бессмертный узнал, по его словам, из сообщений СМИ. Об этом он написал в Facebook.
«Стиль работы офиса президента Украины: из СМИ узнал о назначении и об освобождении от трёхсторонней контактной группы в Минске», — написал экс-представитель страны в соцсети.
Напомним, Роман Бессмертный занимал пост представителя страны в политической подгруппе в Минске с 2015 по 2016 год. В июле 2019 он был возвращён на пост указом Владимира Зеленского. Ранее из минской группы был также удалён глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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