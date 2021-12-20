Зеленский оценил возможность размещения ядерное оружие РФ в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии, чего не исключает Александр Лукашенко. По словам украинского лидера, такими вещами «нельзя играть», однако при таком размещении Киев будет в курсе, где ядерное оружие расположено.
Как ранее заявил президент Белоруссии РИА Новости, Минск предложит Москве разместить ядерное оружие на своей территории в том случае, если НАТО решится на такой же шаг в Польше. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого отмети, что разного рода вооружения у границ РФ потребует принятия шагов для балансировки ситуации, при этом не исключаются разные варианты.
По словам Зеленского, для Киева это, в принципе, достаточно привычная ситуация по очередной информационной атаке со стороны Москвы и Минска.
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